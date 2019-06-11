去年10月21日在台鐵普悠瑪列車發生翻覆意外，日前宜蘭地檢署偵辦結果出爐，肇事司機員尤振仲遭以過失致死罪起訴，前三任台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身則不起訴。罹難家屬董小玲今召開記者會，她痛批「司機多做多錯、少做少錯」，上級主管卻有權無責，揚言將針對報告提出再議。文明人權服務協會直說，這麼久才做出的報告結論又是超速，痛批「不是廢話？」

普悠瑪事故罹難家屬董家大姐董小玲今日召開記者會，她表示，對宜蘭地檢署報告不意外，反正台鐵歷年來的事故，都是司機員在扛，她認為該報告調查範圍過小，沒有往上追蹤超速背後原因，匪夷所思。

董小玲說，事發當下一級主管都知情，卻應作為而不作為，沒想到反而沒動作的人沒錯、忙著排除故障的司機員被起訴了，的確超速司機員有錯，然而提供給司機故障列車、下達命令的上級主管們，真的都是無罪一身輕嗎？她痛批不接受台鐵提供1570萬的賠償金，除非給出合理交代，否則就算給出1億5700萬也不接受，絕不接受再有滅族董家。

台鐵電務段七堵調車場技術助理黃德輝指出，一般而言，火車在煞車時會先煞住後車，否則後車就會往前推擠到前車，此次事故正是因為機械故障，火車先煞前車，後車煞車不及才往前推擠，形成W型的形狀，且司機員當時早已切換成牽引馬力模式，宜蘭地檢署卻以數位速度模式測試電門，狀況根本不同。

文明人權服務協會理事長張凱鈞表示，宜蘭地檢署花費8個月時間做出的報告，結論又是超速，痛批「這不是廢話嗎？」他表示，政府職能嚴重喪失，要求監察院提出糾正，也希望政府檢討，不要再徒拼初選，應正視人民問題。

(中時 )