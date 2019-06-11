大龍國宅海砂屋改建7月將竣工，「柯黑」北市議員王世堅11日不滿市府把住戶負擔重建費意見，告訴「友柯」議員林國成再透過網路節目趁機修理他質疑阻擋法案，讓王一肚子火嗆林「這樣的議員應該死一死」。林國成對此解釋是誤解，他只是說擋法案是沒意義的，也沒指名道姓說是哪個議員，北市產發局、市場處則澄清沒有找任何議員。

重建後的大龍國宅，住戶需負擔部分重建費用取得所有權，市場處邀3家不動產公司估價，住戶負擔重建費每坪6萬元，住戶認為價格太高，也找人估價提出每坪4.9萬的重建費。

市府將財產處分案送議會審議，王世堅今在議會財建委員會指出，他接受民眾陳情負擔費用太高，把意見告訴市場處，沒想到沒有符合「柯霸子」的要求就不行，竟透露給林國成到網路節目「議事有意思」質疑他和委員會召集人、議員陳炳甫阻擋法案，讓議員自相殘殺。

王世堅說，接受住戶陳情，若議員不坑聲，那議會可以廢掉，這哪叫做擋？他接著嗆林，長這麼大沒看過這樣的議員，還有這樣的議員應該死一死，議員要有格調，靠市長連滾帶爬才能選上。

對此，產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝否認表示，沒有找任何議員或做這件事。陳庭輝解釋，市府估價重建前建物殘值8萬多元，比住戶找人估價還多，已經讓利讓到脫褲子。

事後，林國成解釋，他的意思是阻擋財產處分案對百姓有利的事是沒有意義的，和重建負擔費用是兩回事，況且他在節目上未指名道姓，是主持人自己講出來。

(中時 )