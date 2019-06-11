網路投票結果。（圖片翻拍自白色正義聯盟臉書）

有粉專日前在臉書發起一個2020支持高雄市長韓國瑜還是鴻海董事長郭台銘選總統的投票，今網路投票結果顯示，韓國瑜支持度64%，遙遙領先郭董的36%，對於這個結果，有網友戲稱，「果凍會不開心啊」！

粉專《白色正義聯盟》臉書今在臉書發文表示，為期三天投票已結束，結算郭台銘得票5724票，韓國瑜1萬票。得票比率如下：白色正義粉絲族群，以雙北市+桃園，佔多數，可反應韓國瑜在北部支持率跟郭台銘約為 36:64比例，整體年齡在35-55歲為大宗。以上，這次的投票調查，提供各位參考。

對於這個投票結果，底下網友紛紛表示，「果凍會不開心，他會說你們被旺旺集團買下，哈哈」、「郭董太自負了，本來支持他，最近看韓國瑜一直挨打，郭董又一直酸他，實在看不下去」、「這個民調結果證實一件事....白色正義聯盟沒有被果凍買去，讚」、「若真如此天佑台灣啊」！

(中時電子報)