根據美國媒體統計，過去總決賽最後3分鐘落後6分的球隊，最終能夠逆轉獲勝的機率僅有3.16%的機率，沒想到奇蹟出現了，勇士靠著浪花兄弟的連續3顆三分球扭轉了劣勢贏得比賽。

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勇士今日幾乎是全場居於領先地位，尤其是杜蘭特在第二節受傷退場後，考辛斯挺身而出，幫助勇士一度取得14分領先優勢，但第四節里歐納德突然發飆，連投帶罰攻下12分，率領暴龍不但追回失分，反而取得6分超前。

眼看有機會在自家主場封王的多倫多大軍，防線卻在此時太早鬆懈，克雷湯普生與史提芬柯瑞連砍兩顆三分球，勇士追平比數，緊接著克雷湯普生又追加了一顆追魂三分彈，勇士再次領先3分，即便考辛斯發生妨礙中籃以及卓雷蒙格林迴場違例，但最終勇士還是1分之差險勝。

過去20年NBA歷史，比賽最後3分鐘落後6分的球隊共友92次，其中只有3次逆轉獲勝，機率只有3.16%，比刮刮樂的中獎機率還要低，而這個奇蹟就出現在勇士身上，不過幸運女神的眷顧，能否維持到第六戰甚至第七戰嗎？

(中時電子報)