新加坡一名女大生聲稱半夜搭車遭「拼車（共乘車）」司機襲胸性騷，不但在臉書發文描述過程，並且向警方報案。司機看到女子發文大吃一驚，認為自己遭到網路霸凌，也立刻到警局報案。

這起事件發生在6月9日凌晨3時44分，聲稱遭到非禮的是新加坡拉薩爾藝術學院（LASALLE College of the Arts）二年級學生鄔思慧。她接受新加坡《聯合晚報》訪問時表示，6月8日她到白沙浮娛樂廣場（Bugis+）跟朋友聚會，活動結束後呼叫RydePool拼車服務要回盛港住家。

女大生說車子抵達後，後座已有一名年輕女子坐在裡面，該名女乘客要去義順，於是司機叫她坐前座，她沒多想就上車。之後女大生陷入昏睡，直到後座女子下車她才醒來，但醒來後她有點納悶，因為照路程來說，應該是自己先到比較順，但她沒多問，車子繼續開往盛港，她也再度睡著。

不料10多分鐘後，她感到右胸「一陣涼意」，睜開眼發現司機左手2根手指就貼在自己右胸上，她當場愣住不知如何反應，司機發現她醒來，說了句「掉了」，就把手指移開。鄔思慧說自己沒掉任何東西，細肩帶也沒掉，就算真的掉了，司機也不該碰她。

《聯合晚報》也聯絡上該名司機，他沒有說明自己是否有碰女大生胸部，只表示不管對或錯，上網公布他的資料就不對，所以他到警局報案，一切事情交由警方處理

(中時電子報)