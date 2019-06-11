日本NHK報導，日本政府防衛省相關人士說，大陸海軍航空母艦「遼寧號」，11日上午穿過日本沖繩本島及宮古島間海域，由東海進入轉往太平洋，但沒有侵入日本領海。

前一次有大陸航空母艦被確認通過這片海域進入太平洋，是在3年前的2016年12月。防衛省正在分析「遼寧號」航行的目的，同時將持續警戒、監視。

(中時 )