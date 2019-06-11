陸航母穿過沖繩本島和宮古島間海域 14:482019/06/11 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本NHK報導，日本政府防衛省相關人士說，大陸海軍航空母艦「遼寧號」，11日上午穿過日本沖繩本島及宮古島間海域，由東海進入轉往太平洋，但沒有侵入日本領海。 前一次有大陸航空母艦被確認通過這片海域進入太平洋，是在3年前的2016年12月。防衛省正在分析「遼寧號」航行的目的，同時將持續警戒、監視。 (中時 ) #日本 #海域 #防衛 #太平洋 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 國籍航空 調降燃油附加費 04:092019/06/07 產業特刊 桃空職工拒絕長榮航見證開票 深表遺憾 15:262019/06/07 生活 長榮航空服員 取得合法罷工權 04:092019/06/08 財經要聞 交部備戰 隨時啟動應變中心 04:092019/06/08 財經要聞 通過罷工 反對票不可輕忽 04:102019/06/08 生活新聞 兩岸空運開航十周年 南航首度來台招募空服員 04:102019/06/10 產業．科技 防衛省：日F35墜機是人為疏失 17:132019/06/10 國際 空服工會又扯謊 長榮航：堅持直播不設限 22:382019/06/10 財經 《航運股》長榮航堅持開放直播，讓協商內容接受社會公評 08:012019/06/11 財經 長榮航空堅持勞資協商 開放媒體進場直播 08:292019/06/11 生活 國際熱門新聞 招呼當惡整！英政壇大咖秒掛川普致電 - 國際 偷牛也得死！北韓逾300處刑場曝光 - 時事 美鼓勵產稀土 陸業界嗆「做不起來」 - 國際 川普：如果習近平不去G20峰會 會立即對大陸貨加徵關稅 - 國際 卡特告訴川普：美國一直花錢打仗 中國則在修高鐵 - 國際 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。