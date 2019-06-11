基隆市政府辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，匡列了419.1萬元的補助金，共有8位創新產業者脫穎而出，分享創新理念。（基隆市政府提供）

基隆市政府為促進中小企業創新研發的動能，今年辦理「基隆市地方產業創新研發推動計畫」，匡列了419.1萬元的補助金，吸引到了21家業者投件，最後由8家業者脫穎而出，獲得補助。市長林右昌表示，希望藉此強化中小企業核心技術，並帶動基隆是產業經濟。

脫穎而出的8家創新產業者，有建立銀髮族陪伴交心媒合平台的「大仲國際人事管理顧問」，以共寓書店振興地方文化藝術與活絡產業經濟的「邀賀良善」，設計室內防水防潮抗UV多功能磚的「品希工作室」、開發後傾式、直插式摺疊桌椅收納車的「和平島皇帝殿食品坊」。

還有打造手工具品牌GORILLA行銷國際的「大金剛手工具」，推廣基隆農事體驗經濟的「竹緣休閒事業」，創造伴手禮品牌Agar-Agar的「岑品事業」，獨創基隆人孔蓋海鮮燒伴手禮的「朋廚食品」。

市府今（11）日邀集8位業者舉行簽約儀式，業者在場分享創新理念，副市長林永發和產業發展處長林青海也恭喜他們，藉此展現市府扶助中小企業的決心，帶動產業經濟。

產發處表示，這項計畫已邁入第4年，市府今年度匡列了419萬補助金，透過激勵中小型及微型企業受惠，讓他們的希望美夢成真；另外也導入了工研院執行團隊及專家學者，共創產、學、研創新創業輔導交流平台。

產發處說，今年度預計帶動在地中小企業產值增加650萬元，促進投資1098萬元、產出新產品或服務16項。總計2016年至今，計畫執行效益可達9413萬元。

(中時 )