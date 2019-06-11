華航空服員張書元前年在臉書貼文批評華航是血汗工廠、讓員工過勞，華航提告求償1元並要求他登報道歉，高院維持一審判決，認定張的用語雖然嚴厲、尖銳、不留情面，因此令華航難堪，但是基於保障勞工的表達意見自由屬合理評論，判華航敗訴。全案可上訴。

張男的律師劉冠廷表示，華航對張書元提出行政及刑事、民事訴訟都獲判敗訴，這樣的行為只能被解讀華航藉由不斷提告，用殺雞儆猴的方式來威嚇工會成員，在事實相當明確、張書元沒有任何違法的情況下，他奉勸華航不要再上訴，讓官司就此落幕。

2017年張書元擔任華航企業工會理事期間，在臉書po上華航製作的宣傳影片《三萬英呎的幸福工作，空服員的完美旅程》，批評台灣惡名昭彰的兩件事是血汗工廠、詐騙集團而華航皆是，他還穿華航制服演出行動劇，以血紅色顏料潑全身凸顯華航是「血汗工廠」。

華航提起訴訟主張，張書元極盡造謠抹黑之能事，嚴重貶損華航長久經營之品牌形象，以煽動性言辭挑起員工對華航之仇恨，並讓消費者對華航產生負面之印象及評價，要求張男賠償1元並在中國時報等四大報登報道歉。

台北地院判華航敗訴、張免賠及道歉，華航不服提上訴，高院認為，張男發言的動機在於向華航爭取改善長期人力不足、休時不足及工時過長等過勞現象，顯然並非專以毀損華航之商譽權為目的，駁回上訴、仍判華航敗訴。

(中時 )