基隆市文化局廣場有一面「嘉年華藝術共創工作坊」的打卡牆，民眾若在此打卡拍照，即可至在地商家消費享優惠。（基隆市政府提供）

基隆每年的盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日登場，文化局即日起至29日推出打卡牆打卡拍照享優惠活動，圖為去年活動盛況。（基隆市政府提供）

基隆每年的盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日登場，文化局即日起至29日推出打卡牆打卡拍照享優惠活動，圖為去年活動盛況。（基隆市政府提供）

基隆每年的盛事「海洋老鷹嘉年華」將在29日登場！文化局今年特地與在地商家合作，推出打卡享優惠活動，即日起至29日，只要在文化廣場前的「嘉年華藝術共創工作坊」打卡牆拍照打卡後，即可至見書店、熊豆咖啡、小義大利咖啡Ocean等在地商家，享用折價優惠。

基隆市文化局廣場目前已搭起工作坊，提供藝術家與在地居民作為創作空間，為即將到來的嘉年華遊行準備道具服裝。今年工作坊特別結合基隆風情、蔚藍海洋元素及城市意象，讓觀光客與市民們除了可以欣賞藝術家創作，還可在主視覺打卡牆拍照，成為基隆市中心別具風情的特色景點。

「嘉年華藝術共創工作坊」靠近中正路一面，文化局這次特別以海洋、雨水與各色的雨傘，組合成了一面擁有基隆港都城市意象的打卡牆，右側有大型的KEELUNG立體字，與虎仔山上的KEELUNG地標遙遙相望，成為一個有趣的特色景緻；另外也可面對著每年有百萬郵輪觀光客上岸的基隆港，藉此吸引市民與觀光客前來拍照打卡。

文化局表示，今年與在地商家合作，推出打卡享優惠活動，即日起至29日到打卡牆打卡拍照，並標註「2019基隆海洋老鷹嘉年華」後，前往見書店消費再打卡，可享餐點、飲料折扣20元；若到熊豆咖啡，則不限金額消費送咖啡濾掛包1包；至小義大利咖啡 Ocean，可享內用第2杯半價。歡迎市民多多前往基隆在地優質商家消費。

(中時 )