不只小朋友有雙語學校，喵星人現在也有雙語小學了！全國動物醫院為協助飼主更了解狗兒子、貓兒子，特別開辦「寵物雙語小學」，讓飼主從寵物言行舉止中發現牠們的需求，養了三隻流浪犬的江媽媽上完課後開心的表示，終於知道家裏小柴犬為何總是一靠近就嚎叫不停？

全國動物醫院執行長陳道杰表示，全台寵物數約有兩百萬口，根據調查，其被棄養的原因有六成是因為人和寵物互動適應不良，為了降低飼主和寵物「因不了解而分離」棄養率，該院也納入「寵物雙語小學」免費加值服務，請來貓、狗行為專家授課，讓飼主和喵星人們都能人語、動物語雙語無礙。

陳道杰說，在臨床經驗上，獸醫師也常遇到飼主詢問，遇到貓、狗亂大小便怎麼辦？為何我家的狗兒子總是聽到雨聲就全身抖不停？他認為坊間雖然有很多動物行為學或矯正課程，但獸醫師更了解寵物生理學，也更能精準的了解牠們的身心照顧需求。

家中飼養三隻流浪犬的飼主江媽媽也現身說法，她說透過這樣「雙語小學課程」，她終於明白家裏十個月大的柴犬為何總是躲到牆角，一有人靠近就張牙舞爪、嚎叫不已？而透過老師建議的誘導方式，也逐漸讓小柴犬找回安全感，不再畏懼家人的抱抱。

目前全國動物醫院開設的寵物雙語小學包括寵物行為訓練師郭欣妮、郭欣韻教授的「狗狗你在想什麼？」以及貓咪訓練師黃語婕分享的「貓咪的奇幻世界」；黃語婕說，飼主其實是寵物一面鏡子，當面對環境改變，毛小孩很敏感，這時飼主應該要成為牠面穩定的力量，過度敏感的因應行為，都可能給寵物加重恐懼感。

(中時 )