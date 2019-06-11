台中市霧峰區青桐林生態園區木棧平台10日驚傳因白蟻蛀蝕、突然崩塌，導致多人受傷的意外，關懷傷者，副市長令狐榮達、陳子敬11日特別到醫院探視，並宣示將針對全市木棧道及登山步道等設備進行總體檢，避免意外再發生。

這起意外發生在10日下午2時許，青桐林生態園區內的木棧平台因長期遭白蟻蛀蝕，突然出現崩塌，使得前往進行戶外教學活動的霧峰長青學苑國畫班學員多人掉落，造成14人受傷，其中，83歲的傷者因右腳蹠骨骨折住院治療，令狐榮達特別帶著水果、慰問金到醫院探視。

陳子敬指出，意外發生後，市府第一時間指示全力協助就醫等事宜，而考量台中市還有許多老舊的木棧道，市長盧秀燕已要求各局處與區公所進行全面體檢，將針對登山步道、木棧道等相關設施進一步檢查，同時協助傷者後續照顧事宜。

令狐榮達強調，除請醫院提供最完善的治療，也要求社會局、民政局等單位提供傷者與家屬各種照護、法律與社會資源的協助。

(中時 )