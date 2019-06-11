國內近4周腸病毒71型病毒檢出個案數與佔率持續增加，一舉躍升為僅次克沙奇A型的流行病毒，今年累計89例輕症感染，創下4年來同期新高，而且躍居東台灣腸病毒的主要流行型別、占有將近半數的輕症病例。

國內腸病毒疫情處流行期，上周（6月2日至6月8日）門急診就診共計1萬1435人次，較前1周略升3.5％，近期國內社區檢出型別以克沙奇A型為多，不過近4周腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加，從排名第3躍居第2的病毒。

腸病毒71型現在是台灣東部主要流行型別，上周全台新增18例感染腸病毒71型輕症，感染者的居住地以花蓮縣、台南市最多；今年以來，國內累計89例腸病毒71型，高於2016至2018年同期，以花蓮縣22例最多，其次為台東縣、宜蘭縣與桃園市各11例。

今年截至目前為止國內累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型6例最多，感染腸病毒D68型2例居次，其他克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型與伊科病毒11型各1例。

疾管署副署長莊人祥表示，國內每個地方的腸病毒流行型別各有不同，目前是東台灣流行腸病毒71型，還好及早防治，目前仍無併發重症的病例出現。

(中時 )