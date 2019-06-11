吳瑞仁女兒表示尊重父親生前想法，忍痛同意拔管，簽屬同意放棄急救。（謝瓊雲翻攝）

交通部次長與公路總局長到醫院慰問罹難者家屬。（謝瓊雲翻攝）

交通部次長黃玉霖（右起）與公路總局局長陳彥伯均表示，發生翻車意外的阿羅哈客運，駕駛出勤、行車時間到車輛檢修等均符合規定。（謝瓊雲翻攝）

阿羅哈客運翻落彰化戰備道，帶走三條人命，其中64歲吳瑞仁緊急送醫開刀後，仍因腹部內臟大出血宣告不治，吳男妻女忍痛同意拔管，妻子在醫院泣不成聲，靠慈濟志工在旁安撫。而55歲江建民才剛辦完母親告別式，為了工作連夜搭車南下高雄，不料竟搭上死亡班車，家人簡直難以承受！

吳男女兒說，半退休的父親曾當過廚師，現在空閒時常一個人騎車出門、或搭車旅行，這次去新竹找朋友吃飯，沒想到回程竟遇上死劫；她陪媽媽連夜從高雄北上，父親生前曾與她討論過不想急救，醫師告知傷勢太重時，決定簽署同意放棄急救。

雖然悲慟，但慈濟志工致贈急難慰問金時，妻女倆當場以吳瑞仁名義回捐，希望給更多更需要的人，無私大愛令志工也感動；吳女說，司機因一時疏忽害到別人，還造成連父親在內3名乘客死亡，心裡想必也不好受，會選擇原諒郭姓駕駛；吳妻聞言再度淚崩說，人都走了！不原諒也不行啊！

55歲挖土機司機江建民在客運翻覆時被拋出車外當場傷重不治，由於江母日前病逝，家屬10日白天才辦完告別式，江男因接到工作當晚就搭車準備南下高雄，竟半路遭橫禍，父親、弟弟，和妻兒悲慟趕到醫院安息室，接連痛失兩至親，兒子一度激動大喊「還我爸來！」令所有人鼻酸。

交通部次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯今天也到彰化慰問罹難者家屬；黃玉霖強調，可能這幾天下雨，行車車速較慢，影響到司機服勤時間較長，肇事駕駛排班表、肇事客運車輛都符合規定。

陳彥伯則澄清，郭姓肇事駕駛取得職業大客車駕照後並無違規，之前8次違規也不是重大違規，這次翻車意外，駕駛出勤、時間到車輛全都有符合規定。是否涉及個人疏失，有待檢警調查，未來將落實大客車疲勞駕駛的查核工作。

(中時 )