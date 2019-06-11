台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，指出兩岸不是外交關係也不是國際關係，「答卷」已經獲得大陸方面認可，今年的台北上海雙城論壇，預計7月將在上海舉行，柯文哲11日赴議會進行市政總質詢時也說，這個月中就會派人去上海，面對面商談確切舉辦時間。

台北市議會今天下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率各局處首長列席，國民黨市議員耿葳質詢時詢問雙城論壇進度，柯文哲則說，對岸已經傳來安排時程的訊息，所以這個月中就會派人前往上海坐下來談，但確定時間不曉得，畢竟舉辦地點在上海，對岸才握有主導權。

今年雙城論壇持續聚焦青年、經貿及市政交流，柯文哲曾表示，雙城論壇是目前兩岸唯一官方聯絡管道，建議從台北、上海擴大到北台灣和長三角經貿交流合作，但值得注意的是，耿葳今追問雙城論壇實際帶給台北的效益？柯卻無法回答，耿葳強調，雙城論壇應已台北市為優先，不要淪為選舉工具。

另外，國民黨市議員吳世正質詢時指出，柯文哲LINE官方帳號重啟時，副發言人柯昱安先指經費來源是民間友人贊助，之後又改變說法，說50萬來自陳佩琪，副發言人的言論代表市長與市府，並詢問柯文哲，「一般人會稱呼自己太太『民間友人』嗎？」認為柯市府在魚目混珠。

柯文哲表示，LINE官方帳號一個月營運費用約7萬多元，經費是他向陳佩琪討的，「因當時內部論及籌備選總統事宜，他認為不要鬧」，才向陳佩琪拿50萬元，再拿給市府顧問蔡壁如處理，重申錢都由蔡壁如處理，柯昱安可能不太清楚，而他也不曉得為何柯昱安要說經費來自民間友人。

柯昱安則澄清，陳佩琪起初不願曝光身分，所以才用「民間友人」作為代稱，強調沒有魚目混珠，歡迎吳世正查金流是否違法。

(中時 )