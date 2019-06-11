勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)在總冠軍賽G5復出又受傷，暴龍主場觀眾響起歡呼聲。對手受傷當然值得高興，然而杜蘭特也是個人，任何人都不該當場受到這種對待，轉播的球評都看不下去。「發生這種事真是不幸。」暴龍前鋒伊巴卡(Serge Ibaka)等人急忙以手勢勸阻觀眾，最後觀眾才在杜蘭特退場時報以鼓勵的掌聲。

You can’t ever say he didn’t give it all he had. Salute to KD, real life champion. pic.twitter.com/68CN08Ason — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) June 11, 2019

今年總冠軍戰非同一般，由於多倫多籃球迷的熱情，戰爭已昇華成美國與加拿大的「美加之戰」，冰球大帝葛瑞茲基(Wayne Gretzky)、網球女將布夏(Eugenie Bouchard)都到場聲援暴龍。主場球迷大舉楓葉旗、高唱加國國歌，疾呼「北國團結」，要一舉打敗這位平日盛氣凌人的鄰居(其實暴龍球員也是美國人)。因此這回杜蘭特受傷事件，就成為美國球迷話柄，嘲笑加國球迷沒品。

杜蘭特傷退後被看見拄著拐杖，這回傷得不輕，偏偏下一季又要進入自由市場。還好他不愁找不到新東家和大肥約，他可是杜蘭特啊。

(中時電子報)