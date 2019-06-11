白河警分局創台南市警察局之先，11日起試辦派出所警械集中管理，以轄區內白河、後壁、東山3大派出所為保管單位，鄰近派出所員警上下勤務時得先到這3處派出所請領或繳回槍支，許多外勤員警均感覺相當不方便，加上3大派出所還得負擔保管槍彈責任，隨時應付取槍需求，壓力反而變大，也引發員警間討論，是否與未來整併派出所有關，後續執行狀況也有待觀察。

據了解，白河警分局經過3個月時間研議，並請各組主管到轄區各派出所溝通並收集意見，最後仍決議將派出所警械集中管理，除位於較偏遠地區的關嶺、東原、仙草派出所仍自行保管外，其餘則就近集中在行政區內的白河、東山、後壁等「大所」統一管理。

以白河區為例，竹門、內角、玉豐派出所的員警在上下勤務時，都得回到白河派出所領槍及繳槍，各所間都有4、5公里的路程，再加上各員警居住地不同，為了不延誤勤務時間還得提前出發，施行第1天許多員警都不習慣，私下覺得新制度很麻煩，也不清楚此做法有何效益。

有員警認為，警械相當於警察的第二生命，能夠就近看管、領取使用比較有安全感，面臨突發狀況也能第一時間做出反應，還有員警表示，那乾脆日後都集中一處上班算了，感覺就像在為合署辦公鋪路，看來這項新措施仍需要磨合期。

(中時 )