「順天環匯」酒店為中部地區唯一結合精品飯店及豪華行政公寓的酒店品牌，兼具商務及休閒度假的設施。（馮惠宜攝）

中台灣中高價位飯店每到連續假期一房難求，相準這樣的住房需求，上市建商順天建設首度跨足飯店經營的「順天環匯」酒店，以精品飯店及結合豪華行政公寓的方式營運，搶攻需要長期駐紮在外地出差的商務客層。

端午連假包含台中福華、裕元、日月千禧、林酒店等台中主要星級飯店，以及近期試營運的中台灣第一家國際豪華行政公寓酒店順天環匯等飯店，3天住房業績合計即達千萬以上，平均入住率突破85％。

其中，由上市建商順天建設首度跨足飯店經營的「順天環匯」酒店，業績斐然；酒店住房率更是平均達5成以上，端午連假更是首度破6成，且續住客比例也已突破5成。

「順天環匯」酒店為中部地區唯一結合精品飯店及豪華行政公寓的酒店品牌，兼具商務及休閒度假的設施，吸引不少來自國外的商務旅客長期住宿，房型包涵客廳、餐廳、廚房等，更規劃有洗衣、陽台甚至雙衛浴，對需要長期駐紮在外地出差的商務旅客來說，公寓的完整生活機能，可以獲得更全面的服務與休息，於國際間十分盛行。

「順天環匯」酒店位於台灣大道上、比鄰七期重劃區，交通位置便利，距國道1號高速公路中港交流道僅約一分鐘車程，距台灣高鐵台中站、台鐵台中車站也僅需15分鐘的車程，是商務客住宿的最佳選擇。

(中時 )