2019愛你永久！新竹縣108年縣民集團結婚，10月26日將在湖口鄉好客文創園區舉辦，24日到29日上午8時至12時，在縣府一樓服務中心報名，限額36對新人，縣府加碼提供馬來西亞5日遊雙人機票給新人抽獎，因同婚法通過，將接受同婚報名。

新竹縣民集團結婚從前縣長鄭永金開始舉辦，因參加的新人都能免費獲得多項好禮，每年公告舉辦幾乎都是秒殺額滿，前縣長邱鏡淳續辦，去年因經費問題停辦。

縣長楊文科恢復舉辦，歡迎即將步入禮堂的未婚男女踴躍報名參加，在盛大的集團結婚留下美麗又浪漫的回憶。

縣府民政處宗教禮俗科長劉鴻汀表示，政府通過同婚法後，縣府不能帶頭違法，反對同婚者參加縣民集團結婚，若有男男或女女同婚者要登記，都會受理報名。

民政處提醒想參加集團結婚的新人，應備齊報名表1份，雙方當事人身分證正反面影本，及最近2吋半身照片1張。

報名參加的每對新人，縣府將贈送電子鍋、空氣清淨機等生活用品，另有業者贊助新人拍照及租借禮服優惠方案，主題樂園提供優待及免費門票，汽車公司提供6部禮車供新人使用，渡假村住宿券數張，獎品豐富。

(中時 )