竹苗地區醫院最缺醫療器材是輪椅！竹玉國際同濟會會長邱桂蘭號召23個區分會，募得209台輪椅，11日在縣府捐贈給竹苗區12家醫療院所，同濟會希望透過這次捐贈拋磚引玉，各界能共襄盛舉接續捐贈。

頭份市為恭醫院院長辦公室高級專員廖奎熒表示，有些病患行動不便，到醫院就醫後，家屬有時為了方便，就把醫院提供的輪椅帶回家，讓醫院經缺輪椅。

有些醫院為避免折疊式輪椅，被病患家屬帶走，在輪椅上加裝注射滴點的鐵架，讓輪椅無法折疊放進車廂，的確達到防盜效果。

邱桂蘭從2月份開始張羅輪椅捐贈事宜，她感謝竹苗區23個分會配合及會長們自掏腰包，才能募到這麼多輪椅，希望帶給患者更多便利。

大部分醫院的輪椅長期使用都很破舊，台大竹東分院院長詹鼎正說，獲贈20台輪椅後，即可淘舊換新。

縣長楊文科表示，輪椅使用量繁複，折舊率高，感謝竹苗區同濟會捐贈209台輪椅給竹竹苗12家醫院，以實際行動，關懷社會弱勢，也減輕醫院不少負擔。

國際同濟會台灣總會長楊建功表示，同濟會歷年來不斷捐贈輪椅，期望藉這次捐贈拋磚引玉，各界能共襄盛舉做善事，並會聽取醫院建議，未來將高背型輪椅列入捐贈，讓部分特殊長輩也能受益。

獲贈20台輪椅的有，頭份為恭醫院、苗栗醫院、台大新竹分院、湖口仁慈醫院、國軍新竹醫院、台大竹東分院、榮民新竹分院、湖口寧園安養院。新仁醫院16台，東元醫院15台，竹北市醫友協進會13台，頭份市宏光護理之家5台。

(中時 )