公投法將成為藍綠於立法院臨時會關鍵角力戰場，在修法前夕，監委楊芳玲、王幼玲提出調查報告，指公投與大選合併舉行，卻有壓縮公投作業準備時程，且加深公投籌辦難度，敦請行政院正視，並要求中選會改善。不過調查報告隻字未針對身分證影版、公投與大選脫鉤與否提建議，楊芳玲表示，涉及政策形成部分，監察院不予置喙。

去年九合一選舉，因公投綁大選，造成投票所外大排長龍，邊開票邊投票等亂象層出，公民參與協會理事長何宗勳去年向監察院陳情，經過近半年調查，監委楊芳玲、王幼玲6日於內政及少數民族委員會提出調查報告並審議通過。

調查報告指出，公投主文字數太多、內容不易了解，建議中選會要想辦法研究改進，選務人員應宣傳清楚。中選會除舉辦辯論會外，允宜研採更具效益的宣導方式，以利民眾了解公投案內容。

去年東奧正名公投辯論會上，行政院未派人出席，楊芳玲說，假使此案通過，未來政院的政策該如何擬訂，執行上面臨的困難等，未能讓民眾獲得充分資訊，應檢討改善。

針對挺同、反同公投同時成案，楊芳玲表示，中選會並無職權可審核合併「同一議題，立場相反」的公投案，若立場相反公投案都通過，也沒有權責機關應如何為實現該公民投票案內容必要作為之處理機制。

至於反同公投辯論出現「假反方」，調查報告指出，據中選會查復，去年公投尚難認有「假反方」情事，為杜絕類似情況發生，要求反方代表於出席辯論會前簽署切結書，要主持人當場制止假反方認定有困難，就算制止也缺乏裁罰規定。

為了加速提案與連署速度，中選會將推動電子連署，楊芳玲認為，現行人工查對資料耗時且易產生誤差，更壓縮到其他業務辦理，務必在下次公投之前建置完畢，日前中選會回應，電子系統已經在驗收階段。

(中時 )