台中市議員蔡耀頡11日在市政總質詢時詢問民進黨總統民調挺誰？籲市長盧秀燕要押對寶。（盧金足攝）

台中市議員鄭功進公開挺賴清德，感嘆「政治可以現實，但做人不可以無情！」政治人物不敢正面挺賴清德，真悲哀。（盧金足攝）

民進黨2020總統初選民調，如果手機接到電話，會支持誰？台中市長盧秀燕11日答詢表示，「我沒有想過這問題」，至於國民黨人選挺誰？她強調，初選前保持公開中立，對民進黨初選也是尊重，不介入；面對議員追問，盧以「二次大戰英德作戰激烈，貴黨（民進黨）主席勉勵六都直轄市台北市長柯文哲多談市政少談政治」巧妙回應，不捲入綠營家務事。

市議員蔡耀頡今日在市政總質詢時，詢問盧秀燕，民進黨6月10日到14日，晚上6點到10點舉行電話與手機全民調，因為沒有排藍，「如果妳的電話不小心響起的時候，妳會選誰？」

盧秀燕笑著表示，「總質詢時我沒有想過這問題」，蔡耀頡提醒這很重要，如果蔡英文總統繼續執政，以後爭取經費要押對寶，他接著追問，國民黨要進行初選時，會支持誰？盧說，國民黨初選保持公開中立，對民進黨更加尊重，她也不便介入。

蔡耀頡進一步詢問盧，國民黨初選會支持韓國瑜或郭台銘？盧秀燕答詢，已公開宣布在國民黨初選時，不介入，保持公正中立。

公開挺賴清德的市議員鄭功進也針對民進黨總統民調，詢問盧秀燕現在民進黨有「英國、德國」大戰，國民黨有「韓國、銘國」之爭，以盧秀燕這麼豐富的選戰經驗，能否看出誰會出線？

盧秀燕表示，「英國和德國誰會贏？議員比我了解，我真的不知道」，她也幽默的說，「現在總統初選包括德、英、韓等人選的大戰像聯合國」。

鄭功進說，他全力支持賴清德，昨天出動戰車和胖卡力挺「壯大台灣」，從彰化到苗栗在大雨中掃街，沿路很感動民眾的相挺，「政治可以現實，但做人不可以無情！」政治人物不敢正面挺賴清德，真悲哀，呼籲「大家支持德國，好不好！」

對民進黨議員接連要她表態，盧秀燕不做正面回應，反而以弦外之音表示「只知道二次大戰英德作戰激烈，貴黨（民進黨）主席勉勵柯文哲多談市政少談政治」，她也是直轄市長，現在也是多做市政，少談政治。

(中時 )