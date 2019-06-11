台北市長柯文哲11日赴議會進行市政總質詢，被問到對香港反送中、一國兩制問題，他重申，一國兩制若是指香港模式，那很清楚在台上講，台灣人就跑光了，柯文哲也強調，北京政府在處理目前香港問題要相當小心，坦白講幾乎所有台灣人都睜大眼睛看香港發生什麼事，這是北京政府要思考的問題。

議員林國成拋出傳聞立委黃國昌要離開時力創白色力量，他問柯有沒有這回事？對於香港反送中遊行看法及一國兩制立場。

柯文哲說，黃國昌從來沒和他聯絡過，不曉得在想什麼，要先問黃怎麼想？至於反送中和一國兩制可一起回答，一國兩制若是指「香港模式」，那很清楚，在台上講，台灣人就跑光了，北京政府在處理目前香港問題要相當小心，坦白講幾乎所有台灣人都睜大眼睛看香港發生什麼事，這是北京政府要思考的問題。

此外，林國成問柯P國民黨親中、民進黨親美，這情況下未來如何解？柯回應，「親美友中」是一個戰略，最近去日本發現，日本和台灣局面一樣，夾在陸美中間，美禁華為設備日本首當其衝，日本和台灣面臨同樣問題，原則上是台美價值較接近，台灣和美國友好，但前題下對大陸也不需要敵對，特別是惡言相向。

(中時 )