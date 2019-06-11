民進黨前立委高志鵬被控於12年前與助理收賄關說，被依圖利罪判刑4年6月確定，高於今年1月10日入監後，現於宜蘭監獄服刑；據了解，高志鵬日前申請至外役監服刑，矯正署正審核中。

依外役監條例規定，刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上，或刑期15年以上而累進處遇進至第2級以上，無期徒刑累進處遇應進至第1級，矯正署可就各監獄受刑人中遴選至外役監受刑。

高志鵬被控於12年前與助理收賄關說，台中高分院更二審前年11月依貪汙罪判高4年6月徒刑、褫奪公權4年，最高法院駁回高上訴，全案定讞。

今年1月，原承辦的南投地檢署，發函囑託台北地檢署執行科代為執行發監，但高志鵬向北檢遞狀聲請延緩發監，北檢因高戶籍地於新北市三重區，屬新北地檢署轄區，北檢將案件退還南投地檢署。

後來南投地檢署改囑託新北檢代執行發監，新北檢指揮調查官前往高志鵬位於三重的住處，將將高發監執行。

(中時 )