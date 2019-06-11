Gigi梁詠琪2011年突然宣布閃婚嫁給西班牙籍男友，但其實兩人只認識半年，近期她上節目時透露交往過程，當時交往時其實不敢告訴對方她是歌手，還騙對方說她是很有名的超級名模。

梁詠琪（左）透過朋友的朋友認識了西班牙籍的老公，交往過程超甜蜜。（圖／翻攝自微博）

梁詠琪近日上節目訴說與老公相遇的甜蜜交往過程，她表示當時她一個人到西班牙旅行，透過朋友的朋友介紹認識了老公Sergio，兩人一拍即合，但他刻意不告訴對方她是個歌手，說自己是個模特兒。

每次約會都有人跑來跟梁詠琪合照，她只好解釋自己是個有名的超級名模，但Sergio卻告訴她：「我單純的想認識你本人，所以你放心，我不會上網去查你任何的新聞、作品，直到你想給我看，我才看」。（圖／翻攝自微博）

但是每每約會都有人跑來合照，她只好解釋自己是個有名的超級名模，Sergio那時也發覺不對勁，但Sergio卻告訴她：「我單純的想認識你本人，所以你放心，我不會上網去查你任何的新聞、作品，直到你想給我看，我才看」，讓她聽了相當安心，覺得Sergio是認真想與她交朋友，讓她十分感動。

兩人交往六個月就閃婚，婚後老公到香港定居，隨後生下女兒祈淑菲Sofia，梁詠琪也曾在訪問時表示，「其實我和老公，就像是彼此前世就已經認識」。

(中時電子報)