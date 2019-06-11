台中市霧峰區青桐林生態園區木棧平台昨日發生崩塌意外，造成14人受傷，11日多名市議員在市政總質詢時關切傷者及其他公共設施安全性。市長盧秀燕表示，市府當天已全面救援傷者並送醫救治，今天早上也分別由兩位副市長分別前往探視14位傷者；她也重申，市府會全面檢視全市生態園區所有公共設施，預防所有可能因為蟲害、天災地變造成的災害。

市議員曾朝榮、蔡耀頡、賴佳微、張家銨、江肇國、李天生、周永鴻均關心昨日霧峰青桐林生態園區木棧道崩垮，目前市府處理情形。李天生指出，霧峰青桐林生態園區木棧道因白蟻蛀蝕導致崩垮，造成14名長青學苑學員跌落受傷。

盧秀燕說，她和副市長楊瓊瓔今日在議會備詢，特別請另外兩名副市長令狐榮達、陳子敬，分別帶隊前往醫院探望14名傷者，後續將全力協助相關事宜；她也下令請市府相關局處全面檢視全市生態園區所有公共設施，預防所有可能因為蟲害、天災地變造成的災害。

(中時 )