環境濕氣太重，不僅東西容易發霉，人體也容易生病。中醫認為濕氣有內與外之分，梅雨季的氣候潮濕，居住環境的潮濕，都是外濕原因，而內濕多是因先天體質氣虛、代謝不佳，使得濕氣在體內滯留，產生不適症狀。健康網站整理出，想對抗濕氣可食用冬瓜、苦瓜、綠豆、薏仁等4種食物，幫助體內去除濕氣。

據健康網站《HEHO》報導，中醫的角度，人體濕氣重會有頭部悶脹、四肢沉重無力、全身浮腫、咳嗽痰多、易出汗、皮膚發疹、肌肉痠痛等狀況，網站表示，專家建議想對抗濕氣，可多做運動，活絡器官運作加速濕氣排出，在飲食上要清淡，減少高油與高糖的食物，避免腸胃悶脹、發炎，更推薦可多吃以下4種食物，幫助體內去除濕氣。

1.冬瓜

網站表示，冬瓜具有利水消腫、去除濕氣的作用，而冬瓜子比冬瓜肉的效果更佳，冬瓜子所去除的不僅是水，而且是濁水，由體內發炎和感染引起的，像是黃痰、黃濁尿液、女性白帶等。

2.苦瓜

中醫認為苦瓜味苦、性寒，內含奎寧，具有清熱祛濕、利尿解毒、涼血止癢的功效，可以輔助治療熱毒、癤瘡、痱子、濕疹等病症，也能夠緩解夏季暑濕感冒等情況。

3.綠豆

綠豆具有清熱解毒，消暑除煩，止渴健胃，利水消腫之功效，網站建議，濕熱體質的人想趕走體內的濕氣，可以將綠豆煮湯來喝。

綠豆湯是消暑去濕氣的聖品。(圖/達志影像)

4.薏米(薏仁)

網站提到，薏米是清除體內濕毒的好食品，味甘淡微寒，具有消除水腫、健脾清熱、舒筋除痹等功效，為常用的利水滲濕藥。

(中時電子報)