台中市府建設局建立「台中好好行APP」系統，整合台中好路、台中好樹、台中好燈、人本人行道及樂活好公園等通報功能，設有市民一碼通1999快速撥號，及通報資訊進度查詢功能；將評估與現有系統整合，於全市公廁設置QR Code即時查報系統，讓廁所更乾淨整潔。

市議員沈佑蓮11日在總質詢指出，雲林古坑休息站設「公廁即時會報QR Code查報系統」，提供民眾即時回報廁所衛生狀況，維護廠商收到後就能立即派員清潔；建議市府在全市公廁設計相關QR Code查報系統，提升公廁清潔度。

市長盧秀燕表示，市政最重要的是將人民的生活便利性、安全性及舒適度列為優先考量，台中市公廁權管機關很多，包括建設局、環保局、區公所等，希望相關局處先將各轄管公廁打掃乾淨，保持環境清潔，未來也可研議建置QR Code查報系統，或在公廁內設置通報電話，讓民眾便利回應公廁狀況。

建設局長陳大田說，建立「台中好好行APP」系統，整合台中好路、台中好樹、台中好燈、人本人行道及樂活好公園等通報功能，其中樂活好公園設計公園景觀設施問題通報，公廁即屬其中一項。

「台中好好行APP」也設有市民一碼通1999快速撥號，以及通報資訊進度查詢功能，提供市民方便又快速的通報機制與服務；市府也將評估與現有系統整合，盡速在公廁設置QR code以利即時回報。

(中時 )