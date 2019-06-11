日前國家地理雜誌一部吸管插海龜鼻孔的影片震驚各界，近日又傳出屏東小琉球保育類海龜遭遊客騷擾案例。一名男子10日在小琉球花瓶岩附近海域浮潛時，疑似因摸不到海龜，竟直接用腳踩踏，惡行剛好被一旁民眾拍下，影片曝光後驚呆眾人，依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦，成為首例因騷擾海龜被逮的現行犯。

海巡署小球琉球安檢所10日下午接獲當地民眾報案，在小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍到1名男遊客出手撥弄並騷擾海龜，甚至用腳踩踏海龜，由於影片清楚拍到他重踩海龜，讓他百口莫辯，當場坦承犯行，依野保法送辦。

小琉球安檢所接獲報案後，立即前往事發附近的民宿旅店比對追查，最後在街上逮捕騷擾海龜的男遊客；男子被岸巡隊員攔下時，一開始還辯稱「沒摸到」、「還牠游過去我趕快跑」，直到海巡人員拿出側錄影片才坦承犯行，被帶回訊問。經國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授判定，影片中的海龜為保育類綠蠵龜，訊後依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

(中時電子報)