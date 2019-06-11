經7個月調查，台鐵普悠瑪號事故宜蘭地檢署日前宣布調查偵結，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽3人起訴。普悠瑪受難家屬自救協會理事長董小羚11日召開記者會表示，一開始很想相信司法會為家屬討回公道，但現在看來似乎不然，每次事故最大主因就是司機的錯，難道上級長官都不用負責嗎，她強調絕對無法接受檢調這份調查結果。

(中時 )