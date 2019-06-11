普悠瑪罹難者家屬︰無法接受檢調調查結果 16:042019/06/11 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵技術師黃德輝（右起）、文明人權協會理事長張凱鈞、普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚等人11日召開記者會，對調查報告內容提出質疑。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經7個月調查，台鐵普悠瑪號事故宜蘭地檢署日前宣布調查偵結，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽3人起訴。普悠瑪受難家屬自救協會理事長董小羚11日召開記者會表示，一開始很想相信司法會為家屬討回公道，但現在看來似乎不然，每次事故最大主因就是司機的錯，難道上級長官都不用負責嗎，她強調絕對無法接受檢調這份調查結果。 (中時 ) #台鐵 #家屬 #普悠瑪 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪18死 司機員遭訴求重刑 04:102019/06/07 社會新聞 全家打敗小七 台鐵據點大洗牌 04:102019/06/11 財經要聞 阿羅哈翻車3死 乘客控像在坐雲霄飛車 09:192019/06/11 社會 翻車如雲霄飛車？公總：阿羅哈駕駛連開9小時 09:462019/06/11 生活 女神卡卡「2m高處墜落」失足影片曝光 10:442019/06/11 星光 阿羅哈翻車事故 駕駛連開9小時近上限 10:232019/06/11 生活 阿羅哈客運意外 公路總局應變小組啟動 12:052019/06/11 生活 大雨打滑？貨櫃車自撞翻覆 西濱和美段北上封閉中 12:002019/06/11 社會 普悠瑪案司機員遭起訴 董家轟：主管有權無責 14:492019/06/11 生活 阿羅哈客運3死 駕駛20萬交保 16:022019/06/11 社會 生活熱門新聞 中年這3個地方變大 恐大病將臨 - 生活 林志玲瘦身秘訣？這杯不該飯後喝 - 生活 不斷更新》雨彈狂炸全台！台中、南投升級大豪雨 - 生活 最強對流紫到變白 鄭明典曝雨彈三階段攻勢 - 生活 秀出你今夏最佳Cosplay造型 最Hot嘉年華就在越捷 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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