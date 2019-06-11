運動家左投王維中登板中繼無失分。（MLB Taiwan臉書）

台灣左投王維中本季在大聯盟的無失分之旅繼續推進，運動家今天客場戰光芒，王維中在7局下0比4落後、一壘有人時登板中繼，雖然投出1次保送，但兩出局後以94哩速球讓布蘭登羅（Brandon Lowe）揮棒落空，以三振化解兩人在壘危機。王維中本季6度登板投8.1局，1分未失，自責分率仍是完美的「零」。

運動家與光芒前5局上演投手戰，光芒6局下先得兩分，運動家中繼右投佩提（Yusmeiro Petit）7局下挨了兩分炮，又被擊出一壘打，教練團推出王維中救火。他幾乎不拚好球帶，猛削邊邊角角，有1個四壞保送，但他有辦法誘使對手出棒，包括以3球三振了第三棒強打布蘭登羅。王維中不辱使命止住失血，運動家還在9局上追回兩分，但畢竟落後太多，最後光芒仍以6比2獲勝。

光芒擊退了運動家，加上洋基和大都會因雨延賽，41勝24敗的光芒終於以半場勝差奪回美聯東區王座。這場比賽有16091位觀眾，是光芒本季主場除了對戰洋基、紅襪、太空人之外最高的一場，那是因為光芒戰績出色，本季票房仍在美聯墊底，老闆憤怒之下祭出5000張「5美元球票」的緣故。

(中時電子報)