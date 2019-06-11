劉姓男子去年9月，酒後騎機車上路，遇到警察攔檢，劉坦承酒駕，警方以他酒測值0.28毫克超標，移送檢方依公共危險罪起訴，全案經台北地方法院審理後，法官發現劉男當時曾被酒測兩次，第一次測得0.24未逾0.25，警方對劉實施兩次酒測違反規定，程序不正當，有重大瑕疵，依「罪證有疑，利於被告」原則，判劉無罪。

劉男2018年9月11日晚上8時許，在台北市萬華區青年路檳榔攤飲用啤酒後，騎機車上路，當時8時14分被警察攔檢，測得酒精濃度為0.28毫克，劉被移送法辦，檢察官偵查後將他起訴。

北院開庭，劉承認酒駕，但否認不能安全駕駛，他說事發當時，警方共要求他吹氣檢測兩次，第一次酒測值是0.24毫克，第2次才被測出0.28毫克。法官進一步調查，確認劉被轄區萬華分局高姓、李姓、陳姓員警攔查，劉第一次氣後，酒精測試器的分析器螢幕出現0.24，但高員要列印酒測紀錄時，主機發出「嗶、嗶」聲，列印出1張未顯示酒測值的紀錄表，警方要求劉再吹一次，卻變成0.28毫克。

法官調查，本案員警使用的酒測器，還在在合格期限內，如主機無法列印測試單，分析器的測試值仍屬正確，無法列印可能有臨時設備故障、電力不足等原因，因此，劉第一次吹氣螢幕顯示的0.24毫克，是正確測試結果。

法官認為，依「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，已成功的檢測，不論有無超過規定，均不得實施第二次檢測；警察對劉實施第二次酒測，已違反規定，不能認定程序正當，且有重大瑕疵，所以劉第二次測得的0.28毫克酒精濃度，是警方違背法定程序取得的證據。審酌人權保障及公共利益的均衡維護，警方第二次酒測結果並無證據能力，不能作為認定劉犯罪的證據，判劉無罪。

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(中時 )