昨日晚間10點國道1號南下處發生阿羅哈客運衝出邊坡事故，造成3死、1重傷、12輕傷。交通部公路總局指出，阿羅哈自去年7月起共被取締15次，主因多是駕駛超時或休時不足，阿羅哈也因此提出雙駕駛降低司機疲勞。據了解，統聯客運北高線已試辦雙駕駛輪替模式，旅客搭至台中時轉乘另一車，目前台北屏東線也已提出申請。

阿羅哈客運三年內發生兩次重大車禍，公總表示，自去年7月起至今阿羅哈共被取締15次，主要原因皆是駕駛超時或休時不足，多開罰9000元，阿羅哈近日也曾提出「雙駕駛」，以減低駕駛負擔，確保工時合法。

公總表示，雙駕駛目前只是構想，僅向幾家業者聊過，初步想比照國外作法，例如往返武陵農場的遊覽車，部分車輛就是採用雙駕駛模式，未來會再找各家業者討論，以凝聚共識。

統聯客運業務協理許凱翔指出，自去年5月起，該公司板橋到高雄路線已開始試辦雙駕駛，由第一名駕駛從板橋開到台中中港轉運站後，請乘客稍微休息10分鐘，再搭上另一輛由另一名駕駛開的車輛，而第一名駕駛約休息30分鐘後，會再從台中另外開車回高雄，北上也是如此作業。

許凱翔說，雙駕駛試辦結果良好，有效杜絕超時狀況，由於從板橋開往高雄約需5小時，但因為人力調派問題，必須再由同一名駕駛從高雄開回板橋，因此很難掌握時間，若踫上天候不佳、塞車等狀況，恐怕就會出現超時，對駕駛而言很難負荷。

許凱翔指出，分兩段派遣效果良好，目前正在向公路總局申請，希望台北屏東路線也可比照辦理。國光客運總經理吳忠錫表示，贊同雙駕駛輪替的方式，他建議，可將北中、中高等定為合適里程，只要是駕駛台北高雄、台北屏東等的長途車輛，都可在台中中港轉運站換車。

此外，吳忠錫說，在離峰時段搭車的人數較少，可在中港轉運站休息時，集結各車乘客，統一改搭一班車，如此不只可以符合工時管理，也可節省很多無謂班次，否則如果真的同時使用兩名駕駛，對客運公司而言成本實在過高。

(中時 )