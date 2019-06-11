受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地都在下雨，部分地區出現大雨或豪雨，高雄近幾天沒有增加登革熱感染人數，重災區鼎金里的病媒蚊指數下降，如有疫情可能轉往其他「鼎」字輩的里別，未來1周將是防治關鍵期。

國內從6月6日以來沒有新增本土登革熱病例，卻有新增8例境外移入病例，境外移入已經累計163例，病例數創下10年來同期最高，90％以上個案感染地為東南亞國家，其中印尼55例最多、其次是越南33例、菲律賓20例第3。

今年截至目前累計16例本土病例，都是居住高雄市，其中三民區群聚案累計15例（鼎金里14例、鼎西里1例）、前鎮區1例。疾管署副署長莊人祥指出，鼎金里的病媒蚊指數因大力防治而下降，加上今天也無新病，算是控制住了。

鼎金里可望再觀察1周後解除警報，莊人祥認為，未來再冒出疫情，也可能轉向旁邊「鼎」字輩的里別。不過，近期病媒蚊誘卵桶陽性率超過60％的地方為台南南區、高雄鳳山與苓雅區、屏東東港鎮與屏東市，病媒蚊指數已達警戒值、並有上升趨勢。

近幾天全台有雨，莊人祥說，降雨過後產生的積水容器，容易成為病媒蚊孳生的溫床，增加登革熱疫情傳播的風險，有效預防方法是落實「巡、倒、清、刷」，民眾應仔細巡視家戶內外積水容器。

(中時 )