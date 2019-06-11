秋行軍蟲的鑑別和危害作物情形。（農委會提供）

秋行軍蟲的田間巡查與全面通緝。（農委會提供）

秋行軍蟲性費洛蒙誘捕到可疑蟲體，均需仔細鑑定以防萬一。（李金生攝）

農委會專家在尚義機場偵測點了解防災準備現況。（李金生攝）

農委會專家在環島北路瓊林段偵測點了解防災準備工作。（李金生攝）

飛行距離可達100至250公里，對禾本科作物如高粱、小麥有極大危害的秋行軍蟲，在台灣已有確認個體和疑似通報個案。與大陸福建疫區僅一水之隔的金門也拉起警報，目前全島已設置20個偵測點，農委會防檢局長馮海東今（11）日實地勘查，督導全面備戰嚴防大舉登陸。

一旦秋行軍蟲入侵金門，高粱作物將面臨嚴重危害。（李金生攝）

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶、亞熱帶地區，主要危害高粱、玉米、水稻等禾本科作物，2018年擴散到東南亞，大陸也有18個省區市淪為疫區。台灣日前於苗栗發現確認個體，另在宜蘭縣及嘉義縣也有疑似的通報案件，農委會評估一旦成為蟲災，年損恐逾新台幣35億元，比禽流感還嚴重。

與大陸福建疫區僅一水之隔的金門，目前在全島各地設置20個偵測點，自6月5日起以傑克森誘蟲器及秋行軍蟲性費洛蒙執行偵測工作。農委會防檢局長馮海東今天跨海了解防災作業

農委會農試所江明耀博士指出，秋行軍蟲外觀形態與金門地區常見的斜紋夜盜蛾相近，只是幼蟲有三角形黑斑的是斜紋夜盜蛾，而秋行軍蟲幼蟲背部尾端有排列整齊的4個黑點，頭殼有「Y 」字型的紋路；秋行軍蟲擴散的優勢在於大量產卵，一隻雌蟲可以產下1000~1500顆卵，會取食的植物種類全世界將近400種，並以禾本科為主，在金門每年栽種約2000公頃的高粱、小麥及常見的花生，都是牠會危害的作物。

馮海東局長也說明，秋行軍蟲目前演進吃水稻跟玉米等2種品系， 鱗翅目的幼蟲在低齡期進食量較少，終齡時會大量進食，通常又以植物的生長組織為主要危害區域，由於金門與福建相鄰，秋行軍飛行能力可達100公里，遇到季風更可能達到250公里，金門7月開始種植的秋季高粱若於生長初期受害，就有全面受災之虞，各單位應做好整備工作。

縣府建設處副處長文水成建請防檢局提供相關文宣與防治處理資料，並要求縣農試所及防疫所加強宣導及防治資材準備，透過農民的協力合作，全面防範秋行軍蟲的入侵與繁衍。

(中時 )