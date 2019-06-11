彰檢檢察官至國道警察三大隊隊部勘驗事故客運車車體。（謝瓊雲攝）

肇事郭姓駕駛低頭不發一語，檢警偵訊後，檢方裁定20萬元交保（謝瓊雲攝）

阿羅哈客運10日晚間翻落彰化戰備道，墜入平面道路，車體嚴重扭曲，造成3死13傷重大意外，開車的33歲郭姓駕駛稱是為閃避前方異物而失控，但有乘客指控駕駛精神不濟、疑似打瞌睡；為釐清案情，全案由彰化地檢署偵辦調查，11日下午檢方偵訊後裁定20萬元交保。

彰化地檢署11日上午兵分二路，由檢察官莊珂惠前往彰化殯儀館相驗罹難者遺體，檢察官高如應則到國道警察第三大隊部，勘驗事故車體，並對郭姓駕駛進行偵訊；下午裁定20萬元交保。

國道三隊組長張弘杰表示，事故發生時，客運車直接衝出邊坡護欄後側翻翻覆，客車車體在翻覆過程中又撞到水泥涵洞，造成內部大震盪，罹難者多數因為強烈撞擊導致內出血。

張弘杰表示，事故當下造成兩名乘客當場失去生命跡象，清晨再增加一名重傷者拔管不治，罹難者皆為男性，分別為55歲江建民、59歲沈漢銘和64歲吳瑞仁。

(中時 )