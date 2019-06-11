要存多少錢才有資格買房？一名網友在PTT發文，表示自己快滿30歲，存款近70萬，最近想下手台南預售屋建案，但想買的都要600萬以上，「不曉得是該多存個幾年再買，還是現在其實有喜歡的也能下手。」而網友們紛紛建議他，「有信心的話就捏著買，會比以後被漲幅吃掉的輕鬆」。

原PO說道，就他觀察下來，覺得現在台南的房價基期算低，不知道未來是不是會越來越貴。而他每個月拚一點可以月存32K左右，讓他對預售屋很心動。對此，有網友就勸敗他快下手，「我戶頭不到2萬的時候就買房了，給你參考」、「頭期600才買，越等越貴、越等離市區越遠」、「這幾年看下來台南慢慢在往上爬，多存幾年房價也跟著往上漲幾年」、「我們也是觀望5、6年，結果存的跟不上漲幅」、

另外，也有網友要他不要太急，「建議存到100（萬）左右，買600（萬）左右的預售屋」、「沒要結婚不要亂買，以後在哪工作都不知道，除非打算一輩子在台南」。

(中時電子報)