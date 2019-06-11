受到梅雨鋒面及西南氣流影響，各地容易有短時強降雨。氣象局今天對全台19縣市及外島的澎湖、金門縣發布大雨、豪雨或大豪雨特報，僅連江縣未受波及。民眾下班回家或晚間出門活動，要小心雨勢並注意安全。

氣象局表示，大豪雨特報區域包括：台中市山區及南投縣大部分地區。豪雨特報區域包括：苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，台中市與南投縣的平地，雲林縣及屏東縣的山區。

大雨特報區域則為：基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣，以及宜蘭縣、花蓮縣、台東縣這3縣的山區，屏東縣的平地，外島的金門、澎湖。以上這些地區的民眾須意雷擊、強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區提防淹水。

氣象局說，今天鋒面大都滯留在中部地區，估計入夜後各地雨勢會逐漸趨緩，但明天鋒面轉移到南台灣，周四以前西半部要留意大雨或豪雨，山區更須提防大豪雨。

(中時 )