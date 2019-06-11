丁國琳懷孕後才知男友劈腿5女。(圖／翻攝自東風衛視YOUTUBE)

單身行不行：只要小孩不要婚姻的女人。(影／取自東風衛視YOUTUBE)

52歲丁國琳是演藝圈美魔女代表，擁有凍齡臉蛋和火辣身材，2006年未婚生下一女，並獨立撫養她長大，近日她難得提起孩子的爸，透露懷孕8個月才知對方劈腿5女，她還被其中女友嘲諷，為了捍衛清白，她才選擇未婚當媽，堅持打DNA官司。

丁國琳日前上《單身行不行》，談及未婚當媽過程，她透露知道懷孕後，猶豫很久要不要生下來，是豪門男友答應要一起撫養小孩、共組家庭，才決定生，不過她懷胎8月時，對方竟消失不見了，完全找不到人，但她早已做了最好和最壞打算，所以決定自己養大孩子。

後來丁國琳才知道對方同時腳踏5條船，自己只是其中一個，當時還流出他和其他女友親密照，本來丁國琳覺得男方和她已沒關係，等小孩大了再由她去決定要不要認爸爸，但他其中一個女友卻跑出來放話，說孩子不是男方的種，這讓她忍不下去，覺得再不出聲，就是默認自己人盡可夫，為了捍衛清白，才決定打DNA官司。

官司勝訴後，她只讓女兒戶籍謄本的父親欄上，有對方的名字，除此之外沒跟男方要求什麼任何金錢資助，她認為自己有能力獨自撫養，而她反而也謝謝對方劈腿，因為至少不是結婚後才離婚。丁國琳13年前和第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫交往，婚事得不到對方父母認同，她未婚生女，對方1年後秒娶千金小姐。

(中時電子報)