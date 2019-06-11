王炳忠告周妨害名譽求償148.7萬敗訴 16:212019/06/11 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王炳忠告周妨害名譽求償148.7萬敗訴。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對名嘴周玉蔻爆料，指新黨發言人王炳忠父親帳戶有500萬元外匯轉入，暗指王家接受中資。王炳忠認為周玉蔻說法不實，涉嫌妨害名譽，提出民事訴訟求償148萬7000元，還要求周公開在廣播、報紙與臉書道歉。案經台北地院今(11)日審結，法官判王敗訴，求償敗訴。 本案刑事部分，王炳忠自訴周玉蔻涉嫌誹謗罪，北院刑法官已判周無罪。 (中時 ) #周玉蔻 #王炳忠 #涉嫌 #敗訴 #法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 露胸肌評事業線 法官遭免職 04:102019/06/07 社會新聞 林克穎引渡案 蘇格蘭法院敗訴法務部遺憾 14:362019/06/07 社會 瞎扯感冒不知撞到人 肇逃男遭判1年半 14:502019/06/09 社會 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 10:472019/06/10 社會 日式料理董娘遭擄案 徐春暉5人被訴 11:112019/06/10 社會 酒測只能一次！男測兩次判酒駕無罪 15:592019/06/11 社會 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 大雨造成岡山部分地區淹水 積水已退 - 社會 - 旺報 「保時捷姐」遭陸牛郎騙財騙色 赴北檢控詐欺 - 社會 - 中時 清涼上衣！白皙妹美背全露 雙峰呼之欲出 - 社會 人妻喜孜孜「我懷孕了」 結紮夫臉上立馬3條線 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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