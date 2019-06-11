針對名嘴周玉蔻爆料，指新黨發言人王炳忠父親帳戶有500萬元外匯轉入，暗指王家接受中資。王炳忠認為周玉蔻說法不實，涉嫌妨害名譽，提出民事訴訟求償148萬7000元，還要求周公開在廣播、報紙與臉書道歉。案經台北地院今(11)日審結，法官判王敗訴，求償敗訴。 本案刑事部分，王炳忠自訴周玉蔻涉嫌誹謗罪，北院刑法官已判周無罪。

(中時 )