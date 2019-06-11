交通部鐵道局今（11）日表示，南迴鐵路電氣化的「潮枋段」（潮州站至枋寮站），為力拼提前今年底完工，因此加開每日施工時段，由於是在既有軌道施作，因此台鐵潮州至台東雙向列車將實施減班，同時實施公路客運替代運輸，客運票價為台鐵區間車8折，盼全力趕工，如期如質完成。

鐵道局副局長伍勝園表示，「潮枋段」除了有四處路段進行路基抬高之外，易淹水的林邊站也進行高架化，此外，南州站到林邊站考量運量密集，將把現有單軌施作改為雙軌化，預計年底前完成。至於南迴線（枋寮站到台東知本站）將於明年底前接力完工。

環島鐵路電氣化路網為我國交通既定重大政策，為為環島鐵路電化路網之最後一哩路。行政院於102年6月3日核定276億元經費，將優先完成電氣化路網，並強化鐵路安全性，路線總長約123.4公里。

整個路網區分兩塊，首先是南迴線，自枋寮站至台東站，全長約98.2公里；其次是「潮枋段」，從潮州站，至枋寮站，長約25.2公里。施工內容除電氣化，尚包含橋樑改建、易淹水路段的路基抬高、站場及平交道改善、增設電梯等。

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