喉嚨沙啞的元兇竟是胸主動脈瘤剝離？！有高血壓、糖尿病史的66歲朱姓男子日前喉嚨沙啞，長達2周就醫吃藥卻未改善，進一步檢查發現聲帶完全不會動，經電腦斷層檢查才知有嚴重胸主動脈瘤剝離情況，所幸緊急接受主動脈血管內支架置放手術，幸運逃過死劫。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師邱建仁指出，因胸主動脈瘤導致聲音沙啞情形相當少見，朱男是高血壓、糖尿病未妥善控制才種下病因，檢查發現，他胸部有6公分大的胸主動脈瘤、且已出現破裂情況，醫療團隊以支架加強主動脈壁脆弱為、防止腫瘤破裂，幫助血液順利在主動脈內流動。

劉殷佐強調，人的血管是由內膜、中膜與外膜構成，當血管內膜如吹氣球一般異常變大，膨脹到一定程度時就會破掉，此為主動脈瘤，其中，腹主動脈瘤發生機率高達7成、胸主動脈瘤則較少見，但若出現主動脈瘤而未及時處理，恐有生命危險。

劉殷佐表示，胸主動脈瘤因位於胸腔，平時無明顯症狀、不易察覺，但若其壓迫到返喉神經就會出現聲音沙啞、喉嚨不舒服等情況，提醒50歲以上且有抽菸、高血壓或主動脈曾受傷的民眾，當出現胸痛、聲音沙啞、吞嚥困難等情況時應就醫檢查。

(中時 )