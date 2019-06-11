為探討氣候服務的經濟效益與挑戰，加強網絡合作，推展氣候跨域服務，氣象局與國際氣候發展智庫於今（11）日，共同舉辦「第2屆氣候服務工作坊─跨域產業發展實踐」，邀請不同領域專家，分享應用氣候資訊於產業規劃或營運的案例，界定氣候服務發展的關鍵挑戰，以進一步推動氣候跨域服務。

氣象局表示，去年舉辦第1屆氣候服務工作坊，與各領域專家學者，主要探究氣候服務的產業加值應用與推動策略。今年氣象局持續探討氣候服務於產業的實踐，聚焦於能源、建築與工程、健康、氣候金融等4大面向，分享氣候服務支援跨域產業的案例，並具體討論實踐綠色經濟的效益。

綠委陳曼麗應邀致詞表示，贊同氣象局長期致力推動氣候資訊應用服務的工作，尤其在提供受災單位及時氣象訊息，以降低民生災損的成果。

氣象局副局長程家平說，依據世界氣象組織的定義，「氣候服務」是將氣候研究、監測、模擬所得到的資訊轉化為可實行的服務，協助各界更適切的因應氣候變化，掌握氣候風險與機會。台灣受全球暖化衝擊巨大，在面對氣候風險進行氣候調適的同時，若能兼顧產業的轉型發展，創造更高的經濟效益，將是推動氣候服務的最佳實踐。

氣象局將透過國內公私部門協力合作，持續推展促進氣候服務，與德國氣候服務中心及亞太經濟合作會議（APEC）氣候中心等國際夥伴建立合作，使台灣的氣候服務與世界接軌。

這次工作坊協辦單位有台灣歐特克公司、安永會計師事務所、東吳大學人文與社會學院、中華經濟研究院科技政策中心、台灣建築中心、台灣大學森林環境暨資源學系、歐洲復興開發銀行等。與會人士來自我國產官學研及公民團體，共約90人。

(中時 )