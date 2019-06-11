蔡英文總統11日下午先至溪口視察抽水站，接著到中埔關心公館滯洪池施工進度，對民進黨黨內初選民調，蔡英文表示，我現在是總統，不能評論民調，國事最重要。

蔡英文指出，目前的治水經費皆來自2017年通過的前瞻基礎建設計畫，也因此面臨氣候變遷有足夠的經費可以治水，蔡強調，中央氣象局發布這幾天會有豪大雨，民眾要格外小心外，也已要求農委會要跟農漁民站在一起，降低豪大雨對農產價格衝擊，中央地方一起來做，將氣候變遷帶來的損害降到最低。

(中時 )