嘉縣視察水利工程 蔡英文：不評論民調 國事最重要 16:282019/06/11 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文視察中埔公館滯洪池施工進度。（張亦惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統11日下午先至溪口視察抽水站，接著到中埔關心公館滯洪池施工進度，對民進黨黨內初選民調，蔡英文表示，我現在是總統，不能評論民調，國事最重要。 蔡英文指出，目前的治水經費皆來自2017年通過的前瞻基礎建設計畫，也因此面臨氣候變遷有足夠的經費可以治水，蔡強調，中央氣象局發布這幾天會有豪大雨，民眾要格外小心外，也已要求農委會要跟農漁民站在一起，降低豪大雨對農產價格衝擊，中央地方一起來做，將氣候變遷帶來的損害降到最低。 (中時 ) #蔡英文 #民調 #豪大雨 #中央 #治水 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文堅持路線 網友不捧場 00:062019/06/07 政治 費鴻泰質疑蔡英文砸納稅人錢拚民調 16:572019/06/07 政治 蔡英文脫黨會和柯配 他找到「證據」了？ 21:492019/06/07 政治 蔡英文：賴清德的未來式就是蔡英文的現在進行式 16:222019/06/08 政治 綠初選刀光劍影 藍委指蔡答非所問 04:102019/06/09 政治要聞 蔡英文行政院長選錯人？高大成一句完爆 23:042019/06/09 政治 賴清德真正的算盤 04:102019/06/10 時論廣場 民調的魔鬼藏這裡 04:102019/06/10 時論廣場 蔡稱昔軍隊和藍較親 羅智強怒轟鬼話 13:402019/06/10 政治 蔡英文視察滯洪池 避談民調、賴清德 10:582019/06/11 政治 政治熱門新聞 退選後動作頻頻 藍議員揭王金平盤算 - 政治 郭台銘輸慘了！網路投票七成挺韓 - 政治 蔡若出線 他曝內部深綠反彈力道將史無前例大！ - 政治 媒體公布賴蔡民調 賴辦：請國人明察 - 政治 - 中時 為何藍要對郭退讓？國民黨員怒喊：無恥！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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