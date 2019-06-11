侯友宜親自說明下令撤換淡水警分局長陳良德。（葉德正攝）

淡水分局轄區在端午節期間，接連發生街頭鬥毆事件，新北市長侯友宜震怒，下令撤換淡水警分局長陳良德，侯友宜11日親自到記者室說明，認為陳情資掌握不佳、未站到第一線與同仁並肩作戰，更重要竟不覺得自己有錯態度不佳，他已將公文批准，將陳調內勤。

端午節連假北海岸地區舉辦多場廟會活動，8日淡水清水巖祖師遶境爆發民眾打群架事件，不料隔天三芝區小基隆福成宮金面媽祖出巡遶境，也爆發衝突，警察孤軍奮戰遭圍毆的畫面歷歷在目，新北市長侯友宜對此震怒，下令換掉淡水警分局長陳良德。

侯友宜11日親自到市府記者室解釋換掉分局長的理由，侯說，明明知道繞境是群眾事件，分局長必須針對轄區內治安事先掌握，轄內有多少陣頭，又有多少來自全台各地，第一天清水祖師廟事件情資沒有掌握好，繞境打架沒有展現快打公權力執法速度，雖事後追究，仍無濟於事，同樣福成宮也有同樣情資問題。

「發生事情時你在哪裡？」侯友宜強調，市長碰到任何是永遠站在第一線，你身為分局長當時人在哪裡？ 大規模事件可以坐鎮在指揮中心，但你沒有任何情資無法掌握現場情況，碰到事情就要衝第一線， 不能永遠在看螢幕，要做第一線指揮官，不是坐鎮指揮官，放任第一線兄弟孤軍奮戰，他無法接受。

侯友宜說，他最無法接受的，分局長是最高指揮官，要負起責任，但陳居然當長官詢問時，不覺得自己有錯，讓第一線同仁陷入危險，要如何鼓勵同仁奮戰？且警察局長要求分局長出面說明，竟還派偵查隊長出來，根本沒把這件事放在心上。

侯友宜強調，所有分局同仁捍衛治安是從無逃避責任，守護人名安全沒有妥協空間，公文已批准，也會送警政署核備，即刻撤換陳良德。

(中時 )