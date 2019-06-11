中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊道杰指出，婦人左側枕部出現硬腦膜動靜脈瘻管，造成血液回流不順，進而腦壓慢慢增高。（馮惠宜攝）

聽到如脈搏般跳動的耳鳴，可不能輕忽；61歲的吳阿姨兩年前開始左耳出現脈搏性耳鳴，後來更出現慢性頭痛、視力膜糊，今年4月間竟突然嚴重嘔吐、眩暈，送醫急救已是小腦出血中風；醫師指出因硬腦膜動靜脈瘻管造成的耳鳴，如不治療可能導致中風、腦出血，甚至喪命，建議患者應接受腦部或頸部血管檢查找到病因並積極治療。

中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊道杰指出，脈搏性耳鳴就是韻律與心跳同步的耳鳴，其病因可能是硬腦膜動靜脈瘻管、頸動脈嚴重狹窄、或是頸部腫瘤造成靜脈回流異常，使得腦靜脈血壓升高，壓迫到聽覺神經，就會聽到血流衝擊血管壁般的耳鳴。

這名婦人因為左側枕部出現硬腦膜動靜脈瘻管，這是一種硬腦膜上的血管病變，主要是因硬腦膜動脈和大腦靜脈竇或大腦皮質靜脈的異常連接，造成靜脈血流回流異常，先是會出現脈搏性耳鳴，也會伴隨慢性頭痛，阻塞久了腦壓慢慢增高，也可能壓迫到視神經，惡化成複視，最後還可能因血流阻塞演變成腦出血。

這名患者就是後來出現小腦出血，才會狂吐和眩暈，經過開刀取出小腦的血塊，並以栓塞方式將靜脈瘻管封堵住，吳阿姨也出院接受復健，目前仍有暈眩和平衡感不佳的後遺症。

楊道杰說，硬腦膜動靜脈瘻管是一種老年化的疾病，好發年齡約為40至60歲，發生率十萬人約0.15人到0.6人，他也呼籲一旦出現脈搏性耳鳴伴隨慢性頭痛，最好接受腦部血管攝影檢查，找到病因。

(中時 )