大谷翔平被傳球打到左手，仍忍痛跑壘得分。（嵌入自FOX體育台）

天使與道奇今於安納罕展開「高速公路大戰」，天使在柳賢振退場後展開反攻，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）7局下轟出追平兩分炮，讓柳胖10勝泡湯，「二刀流」大谷翔平滑二壘時雖被傳球砸到左手，仍忍痛跑回致勝分，讓天使以5比3逆轉擊敗道奇。

柳賢振尋求成為大聯盟本季首位10勝強投，先發6局只挨1發陽春炮，飆出6K，以「優質先發」的內容成為勝投候選人。7下一壘有人，道奇的史崔普林（Ross Stripling）雖用三振搶到兩出局，但他生涯對卓奧特5支5，包括兩轟，道奇換上右投弗洛羅（Dylan Floro）也沒躲掉，被神鱒擊出402呎遠的兩分炮。

「我只是想鎖定一顆能打的球，盡可能咬得紮實，結果就出去了，」揮出本季第18轟的卓奧特賽後表示：「顯然這是今天比賽的關鍵一擊。」

卓奧特在7下敲出追平兩分炮。（美聯社）

8局下大谷翔平代打獲得保送，開啟天使的反超攻勢，右投凱利（Joe Kelly）牽制一壘發生暴傳，大谷滑上二壘時，被傳球打中左手。天使為了保護大谷開刀的右手，連他跑壘都戴護肘，卻是沒戴的左手被砸，相當倒楣。

不過大谷忍痛續戰，還在滿壘擊出三壘反彈球時，全速衝刺滑回本壘，由於道奇三壘手（Max Muncy）行進間球傳太高，主審判定大谷先碰到本壘，接著天使又靠凱利暴投追加保險分，在高速公路大戰拔得頭籌。

大谷翔平（右）被傳球打到左手，接受防護人員檢查。（美聯社）

(中時電子報)