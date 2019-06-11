「台灣幸福狗流浪中途協會」創辦人人稱「陳愛媽」，經營逾10年協助近千隻流浪動物。（馮惠宜翻攝）

大買家量販店與台灣幸福狗流浪中途協會合作，自6月12日至7月10日舉辦「協助浪浪，愛不斷糧」活動，民眾只要將捐贈的貓狗糧食，放置至募集花車上，大買家將交由「台灣幸福狗流浪中途協會」幫助園區浪浪讓獲得溫飽。大買家也同時加碼，民眾購買物資金額達500元以上，即再贈送50點數，鼓勵大家發揮愛心踴躍響應。

「台灣幸福狗流浪中途協會」經營逾10年協助近千隻流浪動物，創辦人人稱「陳愛媽」花光千萬積蓄救援安置超過500隻犬隻、送養400隻，TNVR超過700隻，用心照顧園區堅持不關籠不綁繩，每月施予蚤不到、心絲蟲預防藥，照顧無數受傷浪浪到康復健康，並為浪浪嚴格篩選優質領養家庭，找尋適合領養家庭，終結被棄養的命運，成為幸福的毛小孩。

大買家表示，現代社會越來越關注流浪動物議題，大買家量販店自107年起即開始與台灣幸福狗流浪中途協會合作，民眾熱烈響應，短短數十天即募集約4985kg貓狗飼料罐頭。今年6月12日至7月10日大買家再次舉辦「協助浪浪，愛不斷糧」活動，捐贈物資須完整包裝可常溫保存、有半個月以上效期。邀請民眾發揮愛心，一起響應助罐助糧，為流浪動物盡一份心力。

(中時 )