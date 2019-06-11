台北景點玩膩了嗎？台北市觀傳局推出「尋找台北城市玩家」，祭出高額獎金及豐富好禮，號召民眾以圖文及影音上傳特色遊程，挖掘更多見台北不同角落的故事，活動即日起至7月10日止，凡徵件成功就有機會獲得好禮，前三名另頒發獎金，歡迎民眾踴躍參與。

台北101、陽明山、西門町等北市景點，每年吸引國內外旅客朝聖，為了探索更多北市遊玩行程，北市觀傳局號召城市玩家，以圖文及影音形式，規畫獨特遊程及祕密景點，分享北市獨一無二的美。

城市旅遊科長朱品澤表示，活動鼓勵民眾用創意視角記錄珍藏的遊程，每個人都可以是城市玩家，在旅程中發掘不同的故事，而透過每個玩家獨特的視野，設計出別具特色的遊程，展現台北的城市魅力與多樣風貌。

活動徵件即日起自7月10日中午止，屆時將舉辦為期兩周的票選活動，選出台北前十大最具人氣的台北城市玩家路線，前三名將分別獲頒2萬、1萬5千、1萬元獎金，另有優勝及佳作獎項。詳情可上官網查詢https：／／taipeicityplayer.travel.taipei／

只要在徵件期間，前30名投稿成功者，即可獲得萬華運動中心／松山運動中心泳游池及健身房旅人貴賓健身體驗券乙組，另在徵件期間投稿成功者，還有機會獲得台北萬怡酒店住宿券、mizuno商品禮券、尚朋堂專屬好禮、Bone人氣商品、城市玩家專屬背包等大獎。

(中時 )