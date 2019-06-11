豐原水資中心已具備處理汙水的能力，待用戶接管完成後，即可正式引流汙水處理。（陳淑娥攝）

台中豐原水資源回收中心自去年完工後，目前豐原大道既有主次幹管系統已全數完成，最快預計10月初先進行晴天截流，初估日處理量為5、6千噸；而第1期計有豐原區15里納入，預計日平均處理將達1.8萬噸汙水，立委江啟臣11日邀相關單位冒雨視察汙水下水道興建情形與水資源回收中心現況。

江啟臣11日邀請內政部營建署、台中市府水利局與市議員張瀞分、王朝坤以及豐原在地里鄰長一同視察，並聽取相關單位的簡報。

江啟臣表示，位於城市地下的汙水處理建設是良心工程，一個進步的城市不僅要看地上，更要在看不見的地下努力，若能夠完成這樣的建設，將會大幅提昇民眾的生活品質與改善河川環境。

豐原水資源回收中心自去年底完工後，已具備好處理汙水的能力，尚待用戶接管後，即可正式引流汙水處理；目前豐原大道既有主次幹管系統已全數完成，最快預計10月初先進行晴天截流，將部分大排水溝汙水截流入3個截流站，初估每日可處理5、6千噸汙水。

台中市水利局說明，豐原汙水下水道系統共分3期辦理，預計2035年完竣，總經費107億元，用戶接管數約4萬5000戶，可達每日處理量5萬 4000噸；目前第1期計有豐原15里納入，由南陽里與田心里首先進行，完工後每日可處理1萬8000噸汙水。

(中時 )