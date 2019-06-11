香港政府堅持12日在立法會恢復二讀修訂「逃犯條例」草案，50多個社工工會和團體計劃在明日全面罷工，香港新巴職工會亦在Facebook呼籲車長12日應按照「安全指引」工作。

一班自稱國泰及港龍航空的員工，在網上發起航空界「反送中」罷工聯署，並已獲超過1,600人聯署。發起人指出，國泰及港龍工會同屬職工盟工會之一，要求該單位考慮罷工，以向香港政府施壓要求撤回修例。

(工商 )