搭機赴港請注意 國泰港龍明天或罷工 17:342019/06/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港政府堅持12日在立法會恢復二讀修訂「逃犯條例」草案，50多個社工工會和團體計劃在明日全面罷工，香港新巴職工會亦在Facebook呼籲車長12日應按照「安全指引」工作。 一班自稱國泰及港龍航空的員工，在網上發起航空界「反送中」罷工聯署，並已獲超過1,600人聯署。發起人指出，國泰及港龍工會同屬職工盟工會之一，要求該單位考慮罷工，以向香港政府施壓要求撤回修例。 (工商 ) #罷工 #工會 #香港 #國泰 #港龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南國泰產力推在地化服務 有效件數居越南外資產險之冠 21:292019/06/07 財經 長榮航空服員 取得合法罷工權 04:092019/06/08 財經要聞 跨過雙門檻長榮工會取得罷工權 04:102019/06/08 生活新聞 通過罷工 反對票不可輕忽 04:102019/06/08 生活新聞 消保處：了解消費權益 降低長榮罷工衝擊 12:422019/06/08 生活 提防空服員罷工 旅客可投保遊遊不便險 17:322019/06/08 財經 對大陸前景有信心 「港女北嫁」趨勢恐續增加 12:442019/06/09 兩岸 陸男爭氣 港女北嫁比例高 04:102019/06/10 焦點新聞 探索機遇 2千名港青赴陸交流 13:052019/06/10 兩岸 快評》為罷工而罷工！空服工會伎倆愈玩愈low 12:162019/06/11 財經 生活熱門新聞 中年這3個地方變大 恐大病將臨 - 生活 篩選式動態地磅試辦 超載貨車未過磅罰9萬 - 生活 - 中時 最強對流紫到變白 鄭明典曝雨彈三階段攻勢 - 生活 林志玲瘦身秘訣？這杯不該飯後喝 - 生活 最夯手搖飲冠軍？第一名不是珍奶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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